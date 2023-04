Straf Sainz blijft staan, protest Ferrari verworpen

Het team van Ferrari mocht zich vandaag virtueel melden bij de stewards om hun right to review te bespreken. De Italiaanse renstal had deze ingediend omdat ze het oneens waren met de tijdstraf die Carlos Sainz had ontvangen in Australië. De stewards waren het niet met hen eens en de straf blijft dus gewoon staan.

Sainz kreeg in Australië een tijdstraf na zijn incident met Fernando Alonso bij de laatste herstart. Hij tikte zijn landgenoot aan waardoor deze spinde. De stewards gaven hem tijdens de rode vlag een tijdstraf waardoor Sainz buiten de punten viel. Hij reageerde des duivels en Ferrari diende een paar dagen later een right to review in. Vandaag werd deze behandeld doormiddel van een virtuele meeting.

Volgens de stewards heeft Ferrari geen belangrijk nieuw bewijs laten zien. Hierdoor hebben ze dan ook besloten om het protest van Ferrari te verwerpen. De uitslag van de Australische Grand Prix staat hierdoor definitief vast en dat betekent dat Sainz geen WK-punten mag bijschrijven. Zonder de straf was hij waarschijnlijk als vierde geklasseerd.