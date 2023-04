Schumacher verbaast door enorme hoeveelheid contact engineers.

Mick Schumacher fungeert dit jaar als de reservecoureur van het team van Mercedes. De jonge Duitser was in de afgelopen twee jaar actief voor het team van Haas, maar kreeg daar geen nieuw contract. Schumacher geniet van zijn nieuwe rol en valt van de ene verbazing in de andere.

Schumacher kende afgelopen jaar een teleurstellend seizoen in dienst van Haas. De Duitse coureur crashte meerdere keren op zeer harde wijze en dat zorgde voor ergernis bij de Amerikaanse renstal. Schumacher kreeg daarna een contract als reservecoureur bij Mercedes, tot nu toe stond hij elk weekend naast teambaas Toto Wolff in de pitbox van de renstal.

Schumacher maakt daar kennis met een compleet andere kant van de Formule 1. De Duitse coureur bemoeit zich nu met andere zaken en dat brengt hem tot nieuwe inzichten. In een soort dagboek op de site van Mercedes spreekt hij zich uit: "Als coureur krijg je normaal gesproken niet mee hoeveel contact de engineers met elkaar hebben. Luisteren naar die gesprekken is echt enorm interessant. Het was best een verrassing toen ik dat zag in Bahrein, ik had dat niet verwacht. Je weet niet wat je mist tot dat je er zelf onderdeel van bent."