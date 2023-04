Ricciardo weet wat hij niet wil: "Niet ten koste van alles op de grid"

Daniel Ricciardo geniet momenteel van een jaar aan de zijlijn. De Australische coureur fungeert dit seizoen als derde coureur van Red Bull Racing en is maar aanwezig bij een handvol raceweekenden. In 2024 wil Ricciardo weer terugkeren op de grid, hij weet echter precies wat hij wil.

Ricciardo reed vorig seizoen in de Formule 1 voor het team van McLaren. Zijn prestaties vielen echter enorm tegen en zijn toenmalige teamgenoot Lando Norris was veel sneller. McLaren ondernam actie en ontbond Ricciardo's contract aan het einde van het seizoen. De Australiër kon ermee leven en geniet nu van zijn vrije dagen zonder de stress van een raceweekend.

Doel

Ricciardo blijft echter wel een autocoureur. Hij wil dan ook niets liever dan racen, maar hij is wel duidelijk over wat hij wel en niet wil doen. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen en dat spreekt hij uit in gesprek met de Australische media: "Eén ding dat ik uit dit seizoen wil halen is dat ik wil weten wat ik precies wil, ik wil echter ook weten wat ik niet wil. Ik denk dat ik op die laatste vraag nu al antwoord kan geven."

Plek 18

Ricciardo barst van de ambities en dat betekent dat hij bij een comeback ook weer wil gaan strijden om de podiumplaatsen. Een stoeltje bij bijvoorbeeld het team van Haas voldoet dan ook niet aan zijn eisen. Ricciardo legt zijn plannen zeer duidelijk uit: "Ik wil niet terug gaan naar nul. Ik wil niet alleen meerijden om dan te vechten voor de achttiende plaats. Ik wil niet ten koste van alles op de grid staan."