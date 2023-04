Horner verwacht geen extreem lange Formule 1-loopbaan van Verstappen

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterke periode in zijn Formule 1-loopbaan. Verstappen werd in 2021 en 2022 wereldkampioen en hij wil dit jaar zijn derde wereldtitel op rij gaan pakken. Hoelang Verstappen nog actief is in de Formule 1, is onduidelijk. Christian Horner ziet dat Verstappen nogal een duidelijke mening heeft.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen rijdt al sinds 2016 voor de Oostenrijkse renstal en het is vooralsnog een zeer gelukkig huwelijk. Verstappen heeft in het verleden niet onder stoelen of banken gestoken dat hij nog veel meer ambities heeft in de autosport, hij zal dus niet tot zijn 40ste in de Formule 1 rijden.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kent de ambities en wensen van zijn stercoureur. De Brit denkt dat Verstappen daar nogal duidelijk in is geweest. In gesprek met Sky Sports legt Horner het uit: "Max is echt zichzelf. Hij heeft heel erg duidelijke meningen over zijn toekomstperspectief en over wat hij verder wil gaan doen in zijn leven. Ik zie in hem geen Fernando Alonso. Hij zal niet meer aan het racen zijn op zijn 41ste, in ieder geval niet in de Formule 1."