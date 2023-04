Vader Perez hekelt Verstappen-verhalen: "Dat is een leugen"

Het team van Red Bull Racing is oppermachtig in de Formule 1. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez zijn vooral elkaars rivaal en men ziet Verstappen als de kopman van het team. Niet iedereen is het eens met deze beredenering, Antonio Perez noemt het zelfs een grote leugen.

Verstappen gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap, zijn teamgenoot Perez volgt op een kleine achterstand. De Nederlander werd in de afgelopen twee seizoenen wereldkampioen en lijkt dit jaar op pole position te staan voor zijn derde wereldtitel op rij. Perez steekt echter niet onder stoelen of banken dat hij dit jaar ook wereldkampioen wil worden.

Leugen

Antonio Perez Garibay, de vader van Sergio Perez, denkt dat de coureurs bij Red Bull een gelijke behandeling krijgen. Hij gelooft niet in de verhalen over Verstappens kopmanschap. Bij Marca spreekt Perez senior zich uit: "Dat is een leugen, laat dat duidelijk zijn. Red Bull is een merk waarin veel geld omgaat, dat is veel meer waard dat Checo en Max. Het is een professioneel team dat wil winnen met allebei de coureurs."

Speculatie

De eisen van Red Bull zijn volgens Perez Garibay zeer hoog. De Mexicaan denkt dan ook dat het vrijwel onmogelijk is om één van de twee coureurs belangrijker te maken dan de ander: "Ze willen dat hun coureurs vanaf de eerste ronde van het weekend direct de nummers 1 en 2 zijn. Er is voor niemand een voortrekkingsrol, dat is allemaal gewoon speculatie. Als de coureurs niet hetzelfde niveau hadden, dan hadden ze niet zo kunnen scoren."