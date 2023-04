"Ferrari ziet groot DRS-voordeel Red Bull."

Het team van Red Bull Racing heeft vooralsnog alle Grands Prix van het huidige seizoen gewonnen. De Oostenrijkse renstal is net wat sneller dan de concurrentie, men zoekt daar naar antwoorden. Bij Ferrari ziet men dat Red Bull zeer sterk is in de DRS-zones. Teambaas Frédéric Vasseur is echter van mening dat dit verschil vorig jaar groter was.

Het team van Ferrari wilde dit jaar de strijd met Red Bull aangaan na een redelijk tegenvallend 2022. Vooralsnog blijft Ferrari echter ver achter, ook de teams van Aston Martin en Mercedes zijn sneller. Bij Ferrari zoekt men naar antwoorden en dat zorgt voor opvallende conclusies. Red Bull is namelijk razendsnel in de speed trap en met de DRS open zijn ze zelfs nog sneller.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft toe dat Red Bull veel meer profiteert van de DRS dan andere teams. Vasseur geeft wel aan dat het verschil vorig jaar groter was. De Fransman spreekt zich uit bij RaceFans: "We moeten begrijpen hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Ik denk dat we een deel van het gat al wel hebben gecompenseerd. Vorig jaar viel het waarschijnlijk meer op. We hebben dus al een gedeelte gecompenseerd, maar we moeten op dit gebied ook veel verbeteren."