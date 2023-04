Perez wil wereldkampioen worden: "Max is het lastigste te verslaan"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen en Sergio Perez zijn veel sneller dan de rest van het veld en dat kan zomaar resulteren in een onderlinge titelstrijd. Perez wil die strijd aangaan en hij beseft zich dat hij daarvoor de strijd vol moet aangaan met Verstappen.

Perez heeft dit jaar al één Grand Prix op zijn naam geschreven. In de straten van het Saoedische Jeddah greep de Mexicaan de zege. Verstappen heeft de overige twee Grands Prix op zijn naam geschreven en gaat dan ook aan de leiding van het wereldkampioenschap. Perez geeft zijn titeldroom nog lang niet op en hij weet dat het seizoen nog wel eventjes duurt.

Perez steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij op jacht wil gaan naar de wereldtitel. De Mexicaan kent zijn pad naar succes en spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik moet Max elk weekend verslaan als ik kampioen wil worden. Het gaat om consistent zijn. Als je maar vijftien races wint, maar crasht en uitvalt in de overige races dan is het gewoon niet voldoende. Het gaat om een bepaald niveau en het bekijken van de situatie per race. Er bestaat geen twijfel dat er geen andere coureur is met de vorm van Max. Hij is het lastigste te verslaan, ik moet dus elk weekend alles geven."