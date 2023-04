Massa begrijpt twijfels van Hamilton: "Niet makkelijk om motivatie te vinden"

Lewis Hamilton is niet op de gewenste manier aan het huidige seizoen begonnen. Zijn werkgever Mercedes is immers nog lang niet zo snel als de concurrentie van Red Bull Racing. Hamilton heeft daarnaast zijn contract nog niet verlengd en Felipe Massa vraagt zich dan ook af of de Brit wel doorgaat met racen.

Hamilton wilde dit jaar sportieve revanche nemen na een tegenvallend 2022. Vorig jaar kende Hamilton een teleurstellend seizoen waarin hij voor het eerst geen Grand Prix wist te winnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werd daarnaast verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell. In tegenstelling tot Hamilton wist Russell wel een Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Twijfel

Hamilton heeft tevens zijn aflopende contract nog niet verlengd, of hij dit gaat doen is nog niet duidelijk. Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa zet in gesprek met Gazzetta dello Sport zijn vraagtekens bij de toekomst van Hamilton: "Ik weet niet of Hamilton ervoor gaat kiezen om ermee te stoppen. Wat wel zo is, is dat hij in Russell voor het eerst een teamgenoot heeft die het hem echt lastig maakt. Dat zorgt alleen maar voor extra twijfels bij een coureur."

Verstappen

Massa begrijpt wel dat Hamilton het momenteel wat lastiger heeft in de koningsklasse van de autosport. De Braziliaan deelt zijn gedachten: "Het is niet makkelijk om motivatie te vinden als je alles al hebt gewonnen en dat je nu in een Mercedes rijdt waarmee het lastig is om het gewenste niveau te bereiken. Aan het begin van zijn loopbaan was hij nog zoals Verstappen, hij dacht de hele dag alleen maar aan racen. Lewis heeft nu veel meer interesses naast het racen."