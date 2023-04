Ricciardo eerlijk over geflopte McLaren-tijd: "Ik dacht dat ik het zou overwinnen"

Daniel Ricciardo fungeert dit jaar als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër nam deze rol aan nadat zijn contract bij McLaren eind vorig jaar werd ontbonden. Ricciardo is eerlijk genoeg om toe te geven dat hij zijn McLaren-tijd met de kennis van nu anders had moeten aanpakken.

Ricciardo reed twee seizoenen voor de Britse renstal. Bij McLaren werd hij twee jaar op rij verslagen door zijn jonge teamgenoot Lando Norris. Toch wist Ricciardo in die twee seizoenen in dienst van McLaren één race te winnen. In 2021 schreef hij de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op zijn naam, het was een spaarzaam hoogtepunt uit zijn McLaren-tijd.

Zwaktes

Vorig jaar werd bekend dat Ricciardo aan het einde van het seizoen zou gaan vertrekken. Bij zijn oude liefde Red Bull vond hij onderdak en is hij nu de derde coureur. In gesprek met Speedcafe kijkt hij terug op zijn McLaren-tijd: "Ik zal altijd als enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid nemen. Ik geloofde jarenlang dat ik oprecht de beste ter wereld was, ik dacht dat ik het zou overwinnen. Bij McLaren was het duidelijk dat dit moeilijk was voor mij. Ik was mij ervan bewust dat ik niet de perfecte coureur was en dat ik zwaktes heb."

Spijt

In de afgelopen maanden kreeg Ricciardo de kans om eens goed te reflecteren op zijn tijd in dienst van McLaren. De Australische coureur is eerlijk: "Ik heb een beetje afstand kunnen nemen en nu ik erop terugkijk, zou ik dingen anders doen als ik die tijd had. Misschien had ik wel meer vragen moeten stellen of had ik iets veeleisender moeten zijn. Je leert echter van dit soort dingen dus ik kijk er niet met spijt op terug."