Hill denkt dat Verstappen acht wereldtitels kan winnen

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is dit jaar bezig met de jacht op zijn derde wereldtitel op rij. Verstappen maakt veel indruk op de concurrentie en de kenners, Damon Hill denkt dat de Nederlander acht wereldtitels kan pakken.

Verstappen werd vorig jaar met overmacht wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander prolongeerde toen in Japan zijn wereldtitel en dit jaar wil hij dit kunstje graag herhalen. Verstappen is in ieder geval op de juiste wijze aan het seizoen begonnen, hij won de Grands Prix van Bahrein en Australië en gaat nu aan de leiding van het wereldkampioenschap.

Meedogenloosheid

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Brit stelt in de F1 Nation Podcast dat Verstappen alles in zich heeft voor meer wereldtitels: "De honger naar succes, het verlangen om altijd te winnen. Dat is de mentaliteit die de sleutel is tot succes. We zagen dezelfde mentaliteit bij Senna en Schumacher. Deze mindset heb je nodig om te winnen. Daar hoort ook een soort van meedogenloosheid bij. De meesten vinden het lastig om zich daarmee te identificeren want in het normale leven beschouw je dat als egoïstisch en onaantrekkelijk."

Acht wereldtitels

Hill denkt dat de eerder genoemde eigenschappen voor een topsporter wel van belang zijn. Hij verwacht dan ook dat Verstappen nog veel meer wereldtitels gaat behalen: "Ik weet zeker dat hij nog beter gaat worden. Hij heeft al laten zien dat hij volwassen is. Hij weet wanneer hij kan aanvallen, wanneer hij moet afwachten of wanneer hij moet pushen. De hele race vol gas rijden is niet altijd de juiste keuze. Je moet iets achter de hand hebben als je zo denkt. Ik bedoel, het kunnen zomaar acht wereldtitels worden."