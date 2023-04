Vasseur begrijpt teleurstelling Leclerc: "Twijfel niet aan zijn motivatie"

Charles Leclerc kent een zeer tegenvallende start van het huidige Formule 1-seizoen. De Monegaskische Ferrari-coureur viel in twee van de eerste drie Grands Prix uit en kampte verder met andere problemen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur snapt dat zijn coureur baalt, hij had niets anders van hem verwacht.

Leclerc viel tijdens de seizoensopener in Bahrein uit met motorproblemen. Door deze problemen moest hij onderdelen van zijn krachtbron vervangen waardoor hij al in Saoedi-Arabië tegen een gridstraf aanliep. In Australië ging het niet veel beter bij de Monegask, al in de eerste ronde werd hij aangetikt door Lance Stroll en viel hij uit. De achterstand van Leclerc op de concurrentie is hierdoor alleen maar gegroeid.

Motivatie

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur begrijpt de frustratie van zijn coureur. De Franse teambaas is er duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ik twijfel niet aan de motivatie van Charles. De start van het seizoen was niet goed. Hij viel uit in Bahrein, kreeg een straf in Jeddah en viel daarna weer uit in Melbourne. Dat was natuurlijk niet de planning, maar de motivatie is er nog steeds. Mijn relatie met Charles is goed en dit zal zijn humeur niet gaan beïnvloeden."

Frustratie

Vasseur deelt de emoties van zijn coureur. Leclerc was in de afgelopen weken niet het zonnetje in huis en dat is volgens Vasseur volledig te begrijpen: "Vanzelfsprekend is er frustratie als je kort na afloop een coureur interviewt. Natuurlijk kan je op dat moment niet blij zijn. Ik zou juist enorm gefrustreerd zijn als een coureur in die situatie blij is en relaxed is. Het belangrijkste voor mij is dat iedereen gemotiveerd is, we moeten de neuzen dezelfde kant op krijgen en iedereen moet het team steunen."