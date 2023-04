Hamilton staat open voor nieuw sprintweekendconcept

Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton zegt de nieuwe ideeën van de Formule 1 om de sprintraceweekenden op de schop te gooien, te ondersteunen. Momenteel wordt er achter de schermen van de koningsklasse veel gediscussieerd over het aanpassen van de Grand Prix-weekenden waar een sprintrace in verwerkt zit; het meest recente plan van de Formule 1 lijkt naar verluidt op veel steun van onder andere alle teambazen te rekenen.

Mocht het meest recente concept groen licht gaan krijgen, dan zal het sprintraceweekend een aantal aanpassingen krijgen. De Formule 1-coureurs zullen dan op de vrijdag een kwalificatiesessie te verduren krijgen, die de startvolgorde van de hoofdrace op zondag zal bepalen. De tweede vrije training, die normaliter op de zaterdagen in de sprintraceweekenden op de planning staat, zal dan ruimte maken voor een extra kwalificatiesessie. Die kwalificatie zal de startvolgorde van de sprintrace genereren.

Bovenstaande plannen zijn de nieuwste ontwikkelingen van de koningsklasse om nóg meer entertainment te creëren. Nederlander en regerend wereldkampioen Max Verstappen liet echter weten weinig positiefs over de sprintraces te zeggen hebben, maar zijn titelrivaal van het 2021-seizoen denkt daar anders over.

Lewis Hamilton meent namelijk dat de sport constant bezig zou moeten zijn om nog meer actie naar de fans te brengen: "Ik ben van mening dat we constant moeten doorgroeien, en dat we altijd moeten evalueren wat we precies op dat moment bewerkstelligen. Ik denk dat de sprintraces in bepaalde races positief zijn geweest. Ik sta open voor veranderingen die ervoor zorgen dat de sport inclusiever en spannender voor fans is."

"Ik ben tot nu toe wel fan van de vrijdagen tijdens de sprintweekenden, en ik zou het geweldig vinden om nog meer kwalificaties te hebben, die zijn namelijk altijd hartstikke leuk. Ik denk wel dat het anders kan. Misschien moeten we bij bepaalde races gewoon kleine aanpassinkjes maken. Stel dat er een race is zoals Monaco waar je niet kan inhalen, wat zouden we dan kunnen doen om ervoor te zorgen dat er meer spanning is?", denkt Hamilton hardop na.

Tot nu toe lijkt het nieuwste concept redelijk veel tractie te krijgen binnen de sport. Het is nog onduidelijk of, en wanneer het nieuwe idee zal worden geïntroduceerd. De Formule 1 bevindt zich momenteel in een spring break; de eerstvolgende Grand Prix is die van Azerbeidzjan in de straten van haar hoofdstad Baku, waar dan meteen het eerste sprintraceweekend van 2023 gehouden zal worden. De vierde Grand Prix van het seizoen wordt in het weekend van 28 t/m 30 april afgewerkt.