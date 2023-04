Hulkenberg heeft nieuwe persoonlijke sponsor, creëert winactie voor GP Italië

Comeback-kid Nico Hulkenberg is lekker bezig. De Duitse coureur bevindt zich sinds dit seizoen weer als fulltime coureur in de Formule 1, heeft bij de derde race van 2023 een sterke zevende finishplaats behaald, en heeft sinds kort een nieuwe persoonlijke sponsor. Het betreft reiswinkelgigant Heinemann, die in samenwerking met de Haas-coureur ook meteen een winactie voor fans heeft bedacht.

Na drie jaren afwezigheid heeft Nico Hulkenberg een stoeltje bij het Formule 1-team van Haas gevonden. Naast Kevin Magnussen heeft Haas-teambaas Guenther Steiner voor een ervaren rijdersduo gekozen, een groot contrast ten opzichte van de beslissing in 2021 om twee rookies in de positie van fulltime coureur te plaatsen.

Naast het feit dat 2023 voorspoedig voor Hulkenberg verloopt, is er nog meer goed nieuws voor de Duitser. Reiswinkelgigant Heinemann heeft de Haas-coureur namelijk voor een partnerschap aangetrokken, en hebben een winactie voor de Grand Prix van Italië bedacht.

Het bekende Twitteraccount @Decalspotters weet namelijk te melden dat bezoekers en volgers van Heinemann in aanmerking kunnen komen om de Haas-coureur bij de race in Monza te ontmoeten. Ook krijgen de gelukkigen toegang tot de pitstraat en de paddock, wat betekent dat er een bijzondere prijs in het verschiet ligt.

Leading travel retailer Heinemann has partnered up with @HulkHulkenberg in 2023.



As part of the partnership, fans will be able to meet Hulkenberg at the #ItalianGP later this year.



The Heinemann logo can also be seen on the helmet and race suit of the German driver.#F1 pic.twitter.com/mbPDE6CzpV