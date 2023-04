Geïrriteerde Windsor vergelijkt afloop GP Australië met Abu Dhabi ‘21

Over de afloop van de Grand Prix van Australië is voormalig F1-teambaas Peter Windsor niet te spreken. Volgens de 70-jarige Brit maakte de raceleiding tijdens de meest recente race weliswaar de juiste beslissing om de race achter de safety car te laten finishen, maar maakt hiermee de vergelijking met de controversiële finale van het wereldtitelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Abu Dhabi 2021. In die race wist de eerstgenoemde coureur dankzij een late safety car het kampioenschap voor de neus van Hamilton weg te grijpen, een gebeurtenis dat volgens Windsor niet eerlijk verlopen is.

De recente Grand Prix, die op het stratencircuit van Melbourne Park in Australië verreden werd, bleek vol spektakel te zitten. Naast een spannende kwalificatiesessie op de zaterdag vielen er tijdens de race op zondag maar liefst acht uitvalbeurten te tellen, waarbij als gevolg in totaal driemaal de rode vlag werd gezwaaid.

Het einde van de derde Grand Prix van 2023 bleek dan vol chaos en spanning te zitten; het slotstuk werd volgens vele stemmen op een anti-climactische wijze besloten. In de een-na-laatste ronde beëindigden maar liefst vier coureurs hun race, waardoor de raceleiding zich genoodzaakt zag om de laatste ronde achter de safety car af te maken, wat betekende dat de finale van de race zonder gevecht werd beslist.

De afloop van de race in Melbourne bleek volgens voormalig Williams-teambaas Peter Windsor een groot contrast met het slotstuk in Abu Dhabi 2021. Volgens de Britse journalist en ondernemer had die race ook achter de safety car moeten eindigen, en dus niet zoals het daadwerkelijk verlopen is, waar Max Verstappen ten opzichte van Lewis Hamilton uiteindelijk zijn eerste wereldtitel wist te behalen.

"Dat is de finish die we ook in Abu Dhabi 2021 hadden moeten krijgen", begint Windsor in zijn analyse op zijn Youtube-kanaal. "Ik heb geen enkele Australische fan hier op zien reageren, en die kunnen best luidruchtig zijn, die hier commentaar over hebben gegeven. Ze juichten en klapten allemaal, precies zoals ik zei dat ze ook toen in Abu Dhabi ‘21 zouden hebben gedaan, in het geval de race wel achter de safety car zou zijn geëindigd. Dat had de juiste afloop moeten zijn, en dan had Lewis Hamilton richting zijn achtste wereldtitel gecruised. Dit is voor mij weer het bewijs hoe het in Abu Dhabi had moeten aflopen. Ik ben er nog steeds geïrriteerd over."