Verstappen lacht om woorden Hamilton: "Dan zie je dat dit niet klopt"

Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal won de eerste drie Grands Prix van het seizoen en Lewis Hamilton riep dan ook dat hij nog nooit zo'n snelle auto had gezien. Max Verstappen kan wel lachen om die uitspraken.

Red Bull lijkt dit seizoen vooralsnog onverslaanbaar. In zowel Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië had het team een grote voorsprong op de concurrentie. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez hebben de zeges vooralsnog verdeeld, Verstappen gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap en Perez volgt op de tweede plaats. De concurrentie zoekt vooralsnog naar oplossingen.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton zei dan ook dat hij nog nooit zo'n snelle auto had gezien als de huidige Red Bull. De woorden van de Britse zevenvoudig wereldkampioen bereikten ook regerend wereldkampioen Verstappen. Tegenover de internationale media spreekt Verstappen zich hierover uit: "Als je kijkt naar de statistieken, dan zie je dat die uitspraken niet kloppen. We hebben echter wel een heel erg goede auto! Daar is vanzelfsprekend niets mis mee. We zijn echter niet zo dominant als Mercedes was in een aantal seizoenen in het verleden."