Leclerc vraagt om privacy nadat fans hem op thuisadres lastigvallen

Ferrari-coureur Charles Leclerc beleeft momenteel niet de beste dagen uit zijn loopbaan. De Monegask viel in twee van de eerste drie Grands Prix uit en kende daarnaast ook veel pech. Ook naast de baan gaat het niet helemaal naar wens, hij onthult dat fans hem met enige regelmatig lastigvallen op zijn thuisadres.

Leclerc heeft een onrustige periode achter de rug waarin hij het lastig had in zijn privéleven en ook in de cockpit. In de afgelopen week werd duidelijk dat er meerdere mensen waren opgepakt die Leclerc geruime tijd terug hadden beroofd in Italië. De Italiaanse politie liet tevens beelden zien van het moment. Leclerc reageerde er niet publiekelijk op, maar had wel met andere zaken te maken in zijn privéleven.

Op Instagram liet hij op eerste Paasdag weten dat er regelmatig fans voor zijn deur staan. Hij laat weten dat hij dit niet langer wil hebben: "In de afgelopen maanden is mijn privéadres gelekt waardoor mensen zich verzamelen bij mijn appartement, mensen aanbellen en er veel om handtekeningen wordt gevraagd. Ik sta altijd open voor mijn fans en ik ben er heel erg blij mee, maar respecteer alsjeblieft mijn privacy en kom niet meer naar mijn huis."