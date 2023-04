Herbert wijst twee Britten aan als toekomstige rivalen Verstappen

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat wederom aan de leiding van het wereldkampioenschap en lijkt te kunnen gaan strijden voor zijn derde wereldtitel op rij. Johnny Herbert ziet twee coureurs die Verstappen in de toekomst kunnen gaat uitdagen.

Verstappen heeft dit seizoen twee van de eerste drie Grands Prix op zijn naam geschreven. De Nederlander vocht vooralsnog het meeste met zijn teamgenoot Sergio Perez. De ervaren Mexicaan wil het duel aan gaan, maar men denkt dat Verstappen als de winnende coureur boven zal komen drijven. Verstappen zelf rijdt met veel vertrouwen rond en houdt zijn hoofd koel.

Oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert is ook van mening dat Verstappen de gedoodverfde titelfavoriet is dit jaar. Voor de komende jaren ziet de Brit twee van zijn landgenoten als kanshebbers voor de titel. In gesprek met Standard Sport legt Herbert zijn mening uit: "George Russell heeft Lewis kunnen uitdagen en hem flink onder druk kunnen zetten. Als George de juiste auto krijgt, dan gaat Verstappen het zwaar krijgen met hem. Ik denk hetzelfde over Lando Norris, als ook hij de juiste wagen tot zijn beschikking krijgt."