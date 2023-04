Vasseur ontkent verhalen over B-spec

Het team van Ferrari worstelt momenteel nog opzichtig met de vorm. De Italiaanse renstal moet veel toegeven op de concurrentie van Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes. In de afgelopen dagen waren er veel geruchten over een mogelijke B-spec, maar Frédéric Vasseur ontkent dat.

Ferrari wilde dit jaar toeslaan na een tegenvallend 2022, maar vooralsnog gaat niet alles naar wens. De Australische Grand Prix van afgelopen week verliep bijvoorbeeld zeer rampzalig voor het team. Charles Leclerc viel al uit in de eerste ronde en Carlos Sainz werd bestraft na een incident met Fernando Alonso. Daarnaast viel de pace van het team ook tegen.

Bakoe

In de afgelopen dagen gingen er dan ook veel verhalen rond over een mogelijke B-spec van Ferrari. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ontkent dat bij Motorsport.com: "Er komen veel updates aan, al komen die niet in Bakoe. Er komt een aero-pakket aan en dat is voor een sprint niet handig. Die updates komen in Miami, Imola en Barcelona. Ze komen niet in Monaco. Bij elke race komt er een update. We houden ons aan het plan. We hebben al wat aanpassingen doorgevoerd aan de balans en het gedrag."

Updates

Ondanks de tegenvallende resultaten in Australië, was Vasseur wel te spreken over wat hij daar zag. De Franse teambaas stelt dan ook dat een B-spec echt grote onzin is: "Het was in Melbourne trouwens al weer heel wat beter gegaan. We gaan dus verder op deze weg. Dit is trouwens ook geen B-spec. We komen niet met iets totaal anders op de proppen. We blijven updaten en we komen af en toe met grote updates."