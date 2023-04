Herbert prijst Verstappen: "Nu al één van de beste coureurs ooit"

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef twee van de eerste drie Grands Prix op zijn naam en gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap. Johnny Herbert ziet hem als één van de beste coureurs ooit.

Verstappen jaagt dit jaar op zijn derde wereldtitel op rij. De Nederlander werd in 2021 wereldkampioen na een intens duel met Lewis Hamilton en prolongeerde die titel vorig seizoen na een oppermachtig jaar. Vooralsnog lijkt het erop dat Verstappens werkgever Red Bull Racing ook dit jaar weer een snelle auto heeft gebouwd, de kans op een derde wereldtitel is dan ook reusachtig.

Oud-coureur Johnny Herbert geniet van de prestaties van Verstappen. De Brit is enorm onder de indruk en durft Verstappen dan ook aan te wijzen als een soort hedendaagse legende. In gesprek met GiveMeSport spreekt Herbert zich uit: "Voordat hij wereldkampioen werd riep men al dat hij echt de next big thing was. Het was dus alsof er altijd wel iets duidelijk was over hem, vooral dat hij best wel speciaal was. Nu heeft hij twee wereldtitels gepakt en ik denk dat hij nu al één van de beste is die we ooit hebben gezien."