Mercedes staat nog steeds achter pitstop-keuze Russell

George Russell reed afgelopen weekend in Australië een zeer sterke Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur maakte een strategische pitstop tijdens de Safety Car, maar had de pech dat de wedstrijdleiding vlak daarna voor de rode vlag koos. Mercedes staat nog steeds achter de tactische keuze.

Russell kende een sterke start van de race op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Britse coureur veroverde de leiding van de race, maar verloor deze positie dus door zijn pitstop. Hierdoor moest hij een inhaalrace gaan rijden, maar dat plan viel al snel in het water. Russell viel immers uit met motorproblemen.

De keuze van Mercedes om Russell naar binnen te halen tijdens de Safety Car-fase, werd niet door iedereen begrepen. Mercedes-kopstuk James Allison verdedigt de keuze in de debrief van het team op YouTube: "We deden dat omdat het vroeg in de race was, zo ongeveer in de achtste ronde. Dat is precies het moment waar een pitstop achter de Safety Car je kan helpen of je juist kan tegenwerken. Je kon zien wat we deden, we besloten de auto's te splitten. We haalden George naar binnen, maar hielden Lewis op de baan. Zo probeerden we het risico te spreiden."