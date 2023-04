Brundle gelooft niet in sprint-uitspraken Verstappen

De plannen van de Formule 1 voor een nieuw sprintformat hebben de meningen flink verdeeld. Het nieuwe idee valt namelijk niet bij iedereen in goede aarde, Max Verstappen heeft zelfs gezegd dat hij de sport zal verlaten als er teveel geëxperimenteerd wordt. Martin Brundle denkt dat dit bluf is.

De koningsklasse van de autosport denkt al geruime tijd aan een aanpassing van het sprintweekend. Sinds men in 2021 de sprints introduceerde, lopen de meningen uiteen. Men speelt nu met een plan waarbij er op vrijdag een kwalificatie wordt afgewerkt voor de startopstelling van de Grand Prix en er op zaterdag een kwalificatie wordt gereden die de startopstelling van de sprint bepaald. Men hoopt dit format al in Azerbeidzjan te kunnen gebruiken.

Verstappen is allesbehalve een voorstander van dit idee, hij heeft dan ook al geroepen dat hij dan twijfelt aan zijn toekomst in de Formule 1. Sky Sports-commentator en oud-coureur Martin Brundle is duidelijk over die uitspraak bij zijn werkgever: "Mij zou het verbazen, maar als hij niet wil rijden staan er miljoenen mensen in de rij voor dat stoeltje. Ik denk dat hij probeert te zeggen dat ze niet teveel met het format moeten spelen. Ik snap dan zijn punt, maar ik weet niet waarom hij dan zou stoppen."