Tost verwacht Red Bull-transfer Tsunoda in 2025

Het team van AlphaTauri is bezig met een redelijk teleurstellende seizoenstart. De Italiaanse renstal komt nog veel snelheid tekort ten opzichte van de concurrentie en men is dan ook nog zoekende. Teambaas Franz Tost ziet echter wel wat lichtpuntjes en denkt dat Yuki Tsunoda over twee jaar kan vertrekken naar Red Bull Racing.

Terwijl zusterrenstal Red Bull Racing de touwtjes stevig in handen heeft in de Formule 1, heeft AlphaTauri het moeilijk. Na een teleurstellend 2022 wilde men dit jaar gaan jagen op sportieve revanche, maar daar is nog niets van terechtgekomen. Door het vertrek van Pierre Gasly is Yuki Tsunoda dit jaar de coureur met de meeste ervaring, Nyck de Vries is immers nog maar een rookie.

Sterke races

AlphaTauri-teambaas Franz Tost is in ieder geval heel erg in zijn sas met de prestaties van Tsunoda. De Japanse coureur maakt veel indruk en dat steekt Tost niet onder stoelen of banken in gesprek met Sport1: "Yuki reed dit seizoen twee extreem sterke races. Het ligt dan ook niet aan hem dat we nog niet competitief kunnen zijn. Nyck is een nieuwkomer en hij heeft nog wel wat tijd nodig, dat had ik ook verwacht."

2025

Tost verwacht dan ook dat zijn team niet lang meer kan genieten van de diensten van Tsunoda. In 2025 kan de Japanner volgens Tost promoveren: "Zover ik weet heeft Perez alleen nog voor volgend jaar een contract. Ik kan alleen zeggen dat Yuki op de goede weg is. Hij heeft zich op elk vlak verbeterd, ook op technisch gebied en in het werk met de ingenieurs. Ik denk dat hij in 2024 nog voor ons zal racen. In 2025 is hij denk ik klaar voor Red Bull."