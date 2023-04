Russell geloofde in zege: "Voor Max was het lastig om mij in te halen"

George Russell kende afgelopen weekend in Australië een zeer sterke Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur reed aan de leiding, maar viel uiteindelijk uit met motorproblemen. Russell denkt dat hij zonder uitvalbeurt de race had kunnen winnen, hij ging ervanuit dat hij Max Verstappen kon verslaan.

Russell greep bij de start van de Australische Grand Prix direct de koppositie. De Brit verschalkte polesitter Max Verstappen en zag daarna dat ook teammaat Lewis Hamilton voorbij de Nederlandse Red Bull Racing-coureur was gekomen. Door pech met de timing van zijn pitstop viel Russell vervolgens weg, maar leek hij zich bij de herstart naar voren te kunnen vechten. De motorproblemen gooiden uiteindelijk roet in het eten.

Pace

Russell was tevreden met zijn resultaat op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Britse coureur voelde zich zeer sterk en sprak zich erover uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Het voelde echt heel erg goed, ik voelde mij sterk. De pace was vrijwel het hele weekend goed. We hebben alles gemaximaliseerd. De kwalificatie was goed, de start van onze race was geweldig en de eerste stint hadden we goed gemanaged."

Verstappen

Russell is er dan ook zeker van dat hij de Australische Grand Prix had kunnen winnen. Ondanks de hoge snelheden van de Red Bull van Verstappen, was Russell zeer strijdbaar: "Ik zie dan ook geen reden waarom wij deze race niet hadden kunnen winnen. Als we kijken naar de pace van Max, ook al was hij waarschijnlijk ook gewoon aan het managen, was het voor hem lastig om mij in te halen. Dat was het zeker met Hamilton tussen ons in."