Kravitz complimenteert Max: "Ondanks alle obstakels wist hij te winnen"

In tegenstelling tot wat velen vooraf aan de Grand Prix van afgelopen weekend dachten, was de behaalde overwinning van Max Verstappen geen gemakkelijke. De tweevoudig wereldkampioen zag tijdens de kwalificatie zijn tegenstanders dichtbij komen, bij de race speelden concurrenten Lewis Hamilton en George Russell, en de chaotische omstandigheden een grote rol. Toch wist de regerend F1-kampioen het hoofd koel te houden en de overwinning te pakken, een prestatie dat volgens Sky –analist Ted Kravitz hem zeer hoog in het vaandel staat.

Max Verstappen begon de race van pole positie, maar was bij het uitkomen van bocht 1 zijn positie al aan Mercedes-man George Russell verloren. Bij bocht 3 ging het van kwaad naar erger: Russells teamgenoot Lewis Hamilton zag zijn kans schoon en dook bij Verstappen aan de binnenbocht erin, waardoor de Nederlander na nog geen halve ronde al twee posities lager stond. Toch kwam de Limburger uiteindelijk naar boven drijven, ondanks dat beide Mercedes-coureurs in combinatie met de chaotische gebeurtenissen het hem zo moeilijk mogelijk probeerden te maken. Een bijzondere prestatie, meent Sky-analist Ted Kravitz.

In een podcast van het Britse Sky loopt onder andere Kravitz de race nog eens na, en wil benadrukken dat de prestatie van Verstappen van groot omvang is. "Hij wist alles te ontwijken. Alle herstarts en rode vlaggen wist hij te vermijden. Dat is net zo'n grote prestatie als wanneer hij met dertig seconden voorsprong wint. Het punt is dat er veel obstakels op de weg lagen om hem tot een struikelen te brengen en hem de verleidelijke overwinning in Melbourne te ontnemen. Je kon de opluchting bij Red Bull zien nadat Verstappen over de finishstreep kwam."

"Red Bull kwam hier om de overwinning te pakken. Op donderdag vroeg ik aan Max (Verstappen) of hij hier genoegen met een tweede plaats zou nemen, en hij zei nee. Tuurlijk, tussen ronde negen en vijftig leek de overwinning zonder problemen naar hem toe te komen, maar aan het einde waren er die kleine dingetjes die hem de overwinning konden kosten. Maar, alle complimenten naar Max, want hij wist alle obstakels te ontwijken. Daarom denk ik dat dit zo'n cruciale overwinning voor hem is", concludeert Kravitz.