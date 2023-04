Brown daagt Wolff uit voor bokswedstrijd: "Ik ben er klaar voor"

Later dit jaar keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. Het belooft een bizar weekend te worden vol glitter en glamour en actie op de baan tot in de late uurtjes. McLaren CEO Zak Brown begrijpt dat er een show nodig is en daarom heeft hij Mercedes-teambaas Toto Wolff een bijzondere uitnodiging gestuurd.

Amerikaan Brown weet dat de racefans in Las Vegas zitten te wachten op veel entertainment. Brown heeft Red Bull Racing-teambaas Christian Horner al uitgedaagd voor een wedstrijdje op het circuit, beide heren zijn immers oud-coureurs. De CEO van McLaren is zich er eveneens van bewust dat er in het verleden veel bokswedstrijden hebben plaatsgevonden in Las Vegas.

Brown heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff dan ook een bijzondere vraag gesteld. Hij wil namelijk de ring instappen voor een bokswedstrijdje tegen Wolff. De Amerikaanse CEO brengt het met een lach tegenover zijn landgenoten van ESPN. Brown: "Ik heb er met Toto over gesproken en we zullen zien of hij er ook op zit te wachten. We gaan naar Vegas en waar staat die stad bekend om? Een klein bokswedstrijdje? Ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor!"