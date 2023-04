Glock ziet Ferrari als grootste tegenvaller van 2023

Het team van Ferrari heeft een zeer lastige start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal moet drie teams voor zich dulden en kent daarnaast ook een flinke portie pech. Veel kenners vragen zich af wat er aan de hand is bij Ferrari, Timo Glock vindt het team zelfs de grootste tegenvaller van het seizoen.

Ferrari heeft dit seizoen nog geen enkele podiumplek gescoord en is het vierde team achter Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes. Charles Leclerc kent daarnaast ook een tegenvallende start van het seizoen, hij viel in zowel Bahrein als Australië uit en staat slechts tiende in de strijd om het wereldkampioenschap. Ferrari moet dus aan de bak om mee te kunnen komen met de concurrentie.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is zeer kritisch op de prestaties van Ferrari. De Duitser is teleurgesteld en steekt dat niet onder stoelen of banken in zijn column voor Sky Sports Deutschland: "Ferrari is voor mij absoluut de grootste tegenvaller van het seizoen. Als je het hebt over pace, dan heeft het rode team de zaakjes niet op orde. Charles Leclerc laat ook zien dat je door een slechte kwalificatie een groot risico loopt op een incident."