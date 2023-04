Perez ergert zich aan Jos Verstappen-geruchten

Het team van Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix van het huidige Formule 1-seizoen gewonnen. Afgelopen weekend was Max Verstappen de snelste in Australië en twee weken daarvoor ging in Saoedi-Arabië de zege naar Sergio Perez. Eventjes leek het erop dat de familie Verstappen hier niet zo blij mee was, maar Perez spreekt die beweringen tegen.

Perez leek voorafgaand het Australische Grand Prix-weekend een belangrijke titeluitdager te worden voor Verstappen. Door zijn zege in Jeddah vroeg men zich af wat hij kon op het circuit van Albert Park in Melbourne. Op sociale media ging het echter nog steeds over een opvallend moment voorafgaand de podiumceremonie in Jeddah. Het leek daar alsof Jos Verstappen geen felicitaties uitdeelde aan Perez. Videobeelden liet echter het tegenovergestelde zien.

Max Verstappen liet eerder al weten dat alles koek en ei was tussen de twee en Perez deelt die mening. De Mexicaan ergerde zich aan de geruchten en maakte dat in Melbourne duidelijk tegenover AP: "Ik heb een goede relatie met Jos. We hebben veel respect voor elkaar. We weten dat dit nou eenmaal een sport is en zo behandelen we het ook. Ze hebben waarschijnlijk niet laten zien dat we elkaars hand schudden. Ik zag wat op sociale media, maar soms maken mensen verhalen die niet bestaan."