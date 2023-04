Brundle verdedigt wedstrijdleiding: "Weet zeker dat niemand het leuker wil maken"

De Australische Grand Prix kende afgelopen weekend drie rode vlaggen. Vooral de eerste twee rode vlaggen zorgden voor de nodige discussie. Niet iedereen was het namelijk eens met deze beslissingen van de wedstrijdleiding. Martin Brundle is het echter eens met de wedstrijdleider, hij begrijpt de keuzes.

De eerste rode vlag werd gezwaaid na een crash van Williams-coureur Alexander Albon. De Thai was hard in de muur gevlogen en de baan was bezaaid met grind en debri. De grote hoeveelheid grind op het circuit was de aanleiding voor de rode vlag. De tweede rode vlag werd gezwaaid na een incident met Kevin Magnussen. De Deen raakte de muur en verloor zijn achterband, tevens veranderde zijn achterwielophanging in een hoopje schroot.

Beide rode vlaggen werden na afloop van de race fel bekritiseerd. Volgens velen was een Safety Car namelijk genoeg geweest. Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle spreekt zich uit bij zijn werkgever: "Ik weet zeker dat niemand dacht dat ze het eventjes leuker moesten maken. Je moet maar eens in de schoenen gaan staan van de mensen die verantwoordelijk zijn. Misschien had je de Safety Car de baan op kunnen sturen na de crash van Albon. Een rode vlag aan het einde van de race was misschien onlogisch, maar er lag een band en debri op de baan."