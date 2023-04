Wolff ziet Mick Schumacher als ideale invaller: "Daar bestaat geen twijfel over"

Mick Schumacher is sinds dit seizoen de reservecoureur van het team van Mercedes. De Duitser is vrijwel elk weekend aanwezig op de circuits en hij staat te popelen om zelf achter het stuur te kruipen. Mercedes-teambaas Toto Wolff is lovend over Schumacher en wil hem zelfs zo snel mogelijk in een auto hebben tijdens een testdag.

Schumacher was vorig jaar een paar weken praktisch werkloos. Na een tweede teleurstellend seizoen in dienst van het team van Haas, kreeg hij geen contractverlenging. De Duitser maakte veel brokken en zelfs zijn toenmalige teambaas Günther Steiner was zeer kritisch. Mercedes trok Schumacher vervolgens aan als reservecoureur, hij is op zijn beurt de vervanger van voormalig Mercedes-reserves Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne.

Invaller

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer blij met de prestaties van Schumacher. De Oostenrijkse teambaas is daar nogal duidelijk over en steekt de loftrompet af in gesprek met Blick: "Als één van onze coureurs corona krijgt of geblesseerd raakt, dan stapt Mick in de auto. Daar bestaat nu twijfel over, er is ook geen discussie. We doen er alles aan om een oudere auto voor hem te prepareren voor een test."

Steiner

Wolff is daarnaast ook lovend over het gedrag van Schumacher naast de baan. De teambaas van Mercedes haalt daarbij ook uit naar Schumachers voormalige werkgever Haas: "Alles wat ik kan zeggen is dat zijn ouders niets verkeerd hebben gedaan in zijn opvoeding. Ik ben het er mee eens dat als Michael Schumacher bij zijn zoon was geweest bij Haas, Günther het nooit in zijn hoofd had gehaald om Mick zo te behandelen."