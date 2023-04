Red Bull komt met ontwerpwedstrijd voor helmdesign Perez

Sergio Perez rijdt op 29 oktober zijn thuiswedstrijd op het circuit in Mexico-Stad. De Red Bull Racing-coureur zal aan de start verschijnen met een bijzonder helmdesign. In de voorgaande jaren deed hij dit ook al en Red Bull heeft besloten om daar nu alvast op voor te sorteren.

Red Bull heeft namelijk een ontwerpwedstrijd geopend. Fans van Perez kunnen namelijk een helm ontwerpen en de Mexicaanse coureur zal in zijn thuiswedstrijd aan de start verschijnen met het design van de winnaar van de prijsvraag. De fans hebben nog ruim twee weken de tijd om een design in te sturen, tot en met 18 april krijgt iedereen de kans om deel te nemen aan de competitie.

Hola amigos! 馃憢 We would like YOU to design @SChecoPerez’s helmet for his home race 馃嚥馃嚱



Feel the Latino passion and send us your best #MexicoEnLaCabeza designs through The Paddock 馃帹