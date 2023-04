Leclerc ziet uitvalbeurt als race-incident: "Ik geef Lance niet de schuld"

De Australische Grand Prix was afgelopen weekend al naar een paar bochten voorbij voor Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur werd aangetikt door Lance Stroll en hij kwam daarna vast te staan in de grindbak. Vanzelfsprekend baalde Leclerc als een stekker, hij ziet zijn uitvalbeurt echter als een race-incident.

Leclerc kent een zeer teleurstellende start van het huidige Formule 1-seizoen. In Saoedi-Arabië kon hij geen potten breken en ook in Bahrein viel hij uit. De Monegask leek in Melbourne nog aardig mee te kunnen komen, maar in de kwalificatie werd hij gehinderd door zijn eigen teamgenoot Carlos Sainz. Zijn race duurde daarna slechts een paar bochten.

Na afloop van de Grand Prix baalde Leclerc als een stekker. De Monegask was echter niet boos op Stroll, hij nam hem niets kwalijk. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik nam zo min mogelijk risico in bocht 1. Ik was in bocht 3 niet van plan om iemand in te halen. Lance moest echter ineens remmen omdat Fernando precies hetzelfde deed. Ik zag daardoor een gat aan de buitenkant en ik ging ervoor. Helaas moest Fernando nog meer remmen, waardoor Lance zich tussen ons in bevond. Ik geen hem hier niet de schuld van, het was een race-incident."