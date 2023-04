Verstappen blijft kritisch over sprintraces: "Gaat om overleven, niet om racen"

In de zoektocht om het entertainmentgehalte van de Formule 1 te blijven vergroten, staan er dit seizoen maar liefst zes sprintraces op de kalender. Ondanks vele tegenspraken van teams, coureurs en fans wil CEO Stefano Domenicali manieren vinden om elke dag in een Grand Prix-weekend zo spannend mogelijk te maken. Regerend wereldkampioen Max Verstappen meent nog steeds geen fan van het concept te zijn, ondanks dat de koningsklasse van de motorsport onlangs nog met nieuwe ideeën op de proppen kwam.

Na afloop van de Grand Prix van Australië, komt de Formule 1 zomaar in een ‘spring break’ terecht. In de absentie van de Grand Prix van China, zal de eerstvolgende race op het stratencircuit van Baku zijn. In toevoeging van de gebruikelijke kwalificatie en hoofdrace, zal het F1-circus dit seizoen ook een sprintrace door de straten van de hoofdstad van Azerbeidzjan houden. Het concept blijft volgens velen in en rondom de F1-paddock op veel kritiek stuiten; regerend wereldkampioen Max Verstappen is daar een van.

Na de kwalificatie in Melbourne laat de Red Bull-coureur namelijk weten nog steeds niet positief naar de sprintraces te kijken: "Ik ben er helemaal geen fan van. Maar ik denk ook dat als we al dat soort dingen gaan doen, het weekend dan nog intenser wordt, terwijl we al zoveel races doen. Ik denk niet dat dit de juiste manier is. Ik snap dat ze elke dag de spanning erin willen brengen."

"Als we nog meer dingen gaan toevoegen, heeft dat voor mij geen waarde. Ik heb er geen plezier van. Sprintraces draait voor mij puur om het overleven, niet om racen. Als je een snelle auto hebt, dan is er niks om te riskeren. Ik heb de voorkeur om de auto heel te houden en om ervoor te zorgen dat je voor de zondag een snelle wagen hebt. Het zit niet in het DNA van de Formule 1 om deze sprintraces te houden."