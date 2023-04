Sargeant verontschuldigt zich voor 'vreemde' crash met de Vries

F1-rookie Logan Sargeant heeft zijn excuses aan mede-rookie Nyck de Vries aangeboden. De twee kwamen tijdens de herstart in ronde 57 van de Grand Prix van Australië tot een samenkomen, waarbij de Vries de race niet meer kon afmaken. Williams-coureur Sargeant meent dat de race er een is om te vergeten, en vraagt zich hardop af hoe hij de controle over zijn FW45-auto verloor.

Er gebeurde genoeg tijdens de Grand Prix van Australië, die afgelopen weekend op het Melbourne Park circuit verreden werd. Tijdens de race werd meerdere malen de rode vlag gezwaaid, waarbij de herstart in ronde 57 voor zeer veel chaos zorgde. Niet alleen aan de kop van het veld vlogen de carbondeeltjes in de lucht, ook aan de staart was er een touché.

Bij de bovengenoemde herstart was Williams-coureur Logan Sargeant hekkensluiter van het Formule 1-veld. De Amerikaanse jongeling verloor de macht over het stuur en knalde tegen de achterkant van voorligger Nyck de Vries, met als resultaat dat de AlphaTauri-coureur de race niet meer kon afmaken.

Na afloop van de race op stratencircuit Melbourne Park leeft Sargeant het moment nog eens na: "De laatste herstart was heel vreemd. Volgens mij remde ik net zoals ik bij de twee voorgaande starts had gedaan, maar het was net alsof ik in zowel de remmen als de banden geen temperatuur had zitten. Ik trapte het pedaal in en ik merkte het meteen. Beide voorwielen blokkeerden en vanaf dat punt was er niets meer dat ik kon doen."

"Mijn excuses naar Nyck (de Vries). Ik wilde de dag niet zo eindigen, deze race was al uitdagend genoeg. Het was teleurstellend", reflecteert Sargeant.