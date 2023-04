Verstappen reageert op 'ophef': "Ik stond inderdaad op de limiet"

Kort na de finish van de Australische Grand Prix ontstond er op sociale media ophef over een actie van Max Verstappen bij de laatste herstart. De Nederlander stond namelijk met zijn wielen op de voorste streep van zijn startvak. Op sociale media twijfelde men of dit wel mocht, maar Verstappen maakt zich er niet druk om.

Al snel werd de ophef de kop ingedrukt. Verstappen stond namelijk met zijn voorwielen op de witte streep en dat is volledig legaal. Een coureur mag immers niet over de streep staan met zijn voorwielen, recht op de streep staan mag dus wel. Het was niet meer dan een storm in een glas water, maar op Twitter maakte men zich er flink druk over.

Verstappen schreef de race gewoon op zijn naam en maakte zich niet druk om de online ophef. Hij werd wel naar de situatie gevraagd op de persconferentie voor de top drie. Daar was hij duidelijk en wees hij naar de felle zon: "Om eerlijk te zijn, ik remde een beetje laat en ik verloor mijn referentiepunt. Ik keek en ik zag dat ik nog wat ruimte had. Ik heb zelfs nog een stukje doorgereden en ik stond inderdaad op de limiet. Maar, de limiet is de limiet. Ik ging niet over de limiet. De zon was ook lastig aan het einde, het zich in bocht 1 en 3 was niet goed."