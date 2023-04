Alonso steunt Sainz: "De straf is te zwaar"

Carlos Sainz reageerde gisteren furieus toen hij hoorde dat hij een tijdstraf had gekregen voor een incident met Fernando Alonso. De Spaanse Ferrari-coureur tikte zijn landgenoot aan bij de chaotische herstart in Melbourne vlak voor het einde van de race. Alonso vindt de straf ook veel te zwaar.

Sainz en Alonso kwamen elkaar tegen bij de veelbesproken herstart vlak voor het einde van de Australische Grand Prix. De stewards bekeken het moment en besloten Sainz een tijdstraf van vijf seconden te geven. Aangezien de coureurs op dat moment alleen nog maar een rondje achter de Safety Car moesten rijden, was een puntenscore voor Sainz onmogelijk. Over de boordradio stak hij vervolgens een woedend betoog af richting de stewards.

Te zwaar

Alonso was dus betrokken bij het incident en werd uiteindelijk als derde geklasseerd. De Spaanse Aston Martin-coureur had ook gezien dat Sainz een straf had gekregen. Tijdens de persconferentie voor de top drie sprak Alonso zich uit: "De straf is waarschijnlijk te zwaar. Aangezien het een soort eerste ronde was, is het lastig om het griplevel in te schatten. We rijden niet met opzet tegen een andere auto aan."

Risico nemen

De ervaren Alonso is dan ook van mening dat het incident gewoon bij het racen hoort. De tweevoudig wereldkampioen steunt zijn landgenoot Sainz dan ook bij diens standpunt. Alonso legt de situatie nogmaals uit: "We weten dat we soms risico moeten nemen met onze auto en onze positionering. Soms beland je op een plek waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn. Dat hoort bij het racen. Ik heb nog geen goede herhaling gezien, maar dit voelt wat overdreven."