Ophef over startpositie Verstappen ongegrond, stewards grijpen niet in

Max Verstappen schreef vandaag de chaotische Australische Grand Prix op zijn naam. De Nederlander hield het hoofd koel en wist zich door alle chaos heen te vechten. Na afloop van de race ontstond er op sociale media kort ophef over Verstappens startpositie bij de tweede herstart, dit werd al snel de kop ingedrukt.

Op Twitter ging namelijk een foto rond waarop te zien is dat Verstappen met zijn voorwielen op de witte streep van zijn startvak stond. Al snel werd er moord en brand geschreeuwd, maar een blik op het regelboek laat zien dat er niets aan de hand is. Een coureur mag namelijk niet over de streep staan met zijn wielen, hij mag er wel op staan. De stewards besloten dan ook geen straf uit te delen aangezien Verstappen niets verkeerd deed.

He's on the line, not over it. So it's fair cop right? pic.twitter.com/i3l1ZKQdp9