Verstappen begrijpt niets van keuzes wedstrijdleiding in slotfase

De Australische Grand Prix was voer voor discussie. Vooral de vele rode vlaggen en de twee staande herstarts zorgden voor veel discussie. Ook Max Verstappen was het ook niet eens met deze beslissing, de Nederlander is van mening dat de wedstrijdleiding dit heel anders had kunnen oplossen.

De tweede staande herstart volgde na een kortstondige rode vlag. De wedstrijdleiding koos voor een code rood nadat Kevin Magnussen de muur had geraakt met nog twee rondjes te gaan. Bij de herstart koos men voor een staande start en dat zorgde voor een absurde chaos. Veel coureurs crashten en de wedstrijdleiding moest op zoek naar de juiste uitslag van de race.

Er kwam na afloop van de race veel kritiek en ook Verstappen was het oneens met de rode vlag en de herstart. In gesprek met Viaplay sprak de racewinnaar zich uit: "Ik zag ineens dat ik een heel erg groot gat had. Toen zag ik de beelden en was er een enorme chaos. Je creëert dat ook als je een Safety Car de baan op stuurt die zo langzaam rijdt. Je krijgt daardoor geen temperatuur in de banden. Je komt naar de grid en de banden zijn zo'n 20 graden kouder dan normaal. Je hebt dan weinig grip bij de start, ook bij het aanremmen."