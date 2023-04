Hamilton dacht niet aan strijd met Verstappen: "Hij is een klasse apart"

Lewis Hamilton kwam in Australië als tweede over de streep na de enorme chaos. De Brit reed een zeer sterke race en pakte tot zijn eigen verbazing voor het eerste dit jaar een podiumplaats. Hamilton was na afloop zeer blij, maar hij gaf wel aan dat hij Max Verstappen als onverslaanbaar ziet.

Hamilton stak, net als zijn teamgenoot George Russell, Verstappen voorbij bij de start van de Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur kon zodoende eventjes dromen van een stunt, maar toen hij zelf uiteindelijk de leiding in handen had was het onmogelijk om te verdedigen tegenover Verstappen. Hamilton maakte zich er niet druk om en legde zijn focus op de tweede plek.

Bijzonder

Het podium zorgde voor een enorme vreugde bij Hamilton. Vlak voor de podiumceremonie liet hij dit al blijken, maar na afloop deed hij dit nog eens dunnetjes over in gesprek met Sky Sports: "Ik ben nu zo blij! Dat wij op het podium finishen is echt heel erg bijzonder. We moeten veel werk gaan verrichten om Red Bull bij te halen. Ze kwamen ons hier voorbij vliegen en verdwenen uit het zicht, hopelijk geeft dit ons energie."

Verstappen

Hamilton kon kortstondig de degens kruisen met Max Verstappen, maar een echt duel was op geen enkel moment echt nodig. Hij is daar dan ook zeer duidelijk over: "Max is momenteel echt een klasse apart. Zijn auto is zo enorm snel, hij haalde mij halverwege het rechte stuk in en had vervolgens al meerdere meters voorsprong bij het ingaan van de bocht. Ik wist niet dat ze zo snel waren op de rechte stukken, het is bizar!"