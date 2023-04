Sainz woest na tijdstraf: "Grootste schande die ik ooit heb gezien in de F1"

Carlos Sainz kan niet leven met de vijf seconden straf die hij heeft ontvangen voor zijn touché met Fernando Alonso bij de tweede staande herstart. De Spanjaard reageerde woedend over de boordradio en was na afloop gesloopt. Hij wilde niet al teveel zeggen en vertrok naar de stewards.

Vlak voor dat de coureurs in formatie over de finishlijn zouden komen om de race af te vlaggen, reageerde Sainz woest op zijn straf. Hij was van mening dat men met hem in gesprek zou moeten gaan over de botsing, maar de straf was al uitgedeeld. Sainz viel hierdoor buiten de punten en dat zorgde voor frustratie bij de Spanjaard en Ferrari.

Na afloop van de finish van de race in Australië wilde Sainz er alles aan doen om zijn straf terug te draaien. Hij wilde in gesprek met Sky Sports zo min mogelijk kwijt: "Ik wil nu nog eventjes niet praten. Ik ben echt te teleurgesteld en ik zeg misschien de verkeerde dingen. Dit is echt de meest oneerlijke straf die ik in mijn hele leven heb gezien. We gaan naar de stewards en ik kom nog bij jullie terug. Ik kan het even niet doen."