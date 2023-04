Hamilton opgelucht na tweede plaats: "Dit had ik zeker niet verwacht"

Lewis Hamilton kwam na alle chaos in Melbourne als tweede over de finishlijn. De Britse zevenvoudig wereldkampioen hield zijn Mercedes uit de problemen en dat bezorgde hem zijn eerste podium van het huidige seizoen. Na afloop van de race was Hamilton vanzelfsprekend zeer opgelucht.

Hamilton startte de Grand Prix op de derde plaats en kwam direct goed weg. Hij vocht zichzelf naar de tweede plaats en vond zichzelf daar ook terug aan het einde van de wedstrijd. Zijn teamgenoot George Russell viel uit met motorproblemen, maar Hamilton leek nergens last van te hebben. De vreugde was dan ook groot bij Hamilton.

Na afloop van de chaotische race was de glimlach niet weg te slaan van het gezicht van Hamilton. In gesprek met interviewer van dienst David Coulthard was Hamilton opgelucht: "Ik had een geweldige week. Deze baan en deze stad zorgen voor een geweldige show. Het is jammer voor George, we moeten daar wel naar gaan kijken. Onze betrouwbaarheid was tot nu toe heel erg goed. Ik had zeker niet verwacht dat ik tweede zou worden vandaag, dus daar ben ik echt enorm dankbaar voor!"