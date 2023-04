Winnaar Verstappen kritisch op rode vlaggen: "Die tweede begreep ik niet"

Na drie rode vlaggen, een grote hoeveelheid crashes, twee staande herstarts en enorm veel chaos ging de zege in Melbourne vandaag naar Max Verstappen. De Nederlander verloor de leiding in de openingsfase, maar hield het hoofd koel en greep de koppositie. Hij bleef uit alle chaos en greep de zege.

Verstappen werd bij de start van de race voorbij gestoken door de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell. Nadat de Safety Car naar binnen kwam, greep hij de beide Britten. Vervolgens kwam de zege op geen enkel moment in gevaar voor Verstappen. Terwijl iedereen zich afvroeg wat er was gebeurd, kon Verstappen rustig achterover leunen.

Rode vlag

Na afloop van de chaos was de sfeer bij Verstappen en zijn team redelijk rustig. Er werd immers één rondje gereden onder de Safety Car voordat men de finishvlag liet vallen. Na afloop sprak Verstappen zich uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "We hadden een slechte start. Ik was voorzichtig in de eerste ronde want ik had veel te verliezen. De pace van de auto was goed, we waren aan het wachten op de DRS voor een inhaalmogelijkheid. Met al die rode vlaggen, .. ik weet het niet. Je kan die eerste doen, maar die tweede begreep ik niet."

Opluchting

Verstappen was dan ook in zijn nopjes met zijn resultaat. De Nederlandse coureur had veel last van de chaos en het vroege duel met Lewis Hamilton, daar haalde hij zijn schouders over op. Verstappen kon er allemaal wel mee leven: "Het is fantastisch om hier te winnen, mijn eerste zege hier ook nog. Het team heeft er eventjes op moeten wachten, maar ik ben heel erg blij."