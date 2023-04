Verstappen hoopt op oplossing problemen: "Voor ons altijd een dingetje geweest"

Max Verstappen veroverde in Australië de pole position met een redelijke voorsprong op zijn concurrenten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt als de favoriet voor de Grand Prix van de zondag. Toch was Verstappen niet geheel tevreden, hij hoopt dat er eindelijk een oplossing wordt gevonden voor een steeds terugkerend probleem.

Verstappen kende op het eerste oog een vrijwel foutloze kwalificatiesessie op het circuit van Albert Park in Melbourne. De regerend wereldkampioen maakte zelf geen fout, maar zag zijn teamgenoot Sergio Perez wel stilvallen in de grindbak na een dag vol problemen. Zelf klaagde Verstappen over de boordradio over problemen bij het terugschakelen.

Verstappen klaagde in de eerste races van het huidige seizoen al veel vaker over problemen met het opschakelen en het terugschakelen. Verstappen wil dan ook dat zijn team Red Bull snel actie gaat ondernemen. In gesprek met Viaplay is hij zeer duidelijk: "Dat is wel iets wat beter kan bij ons. Het is voor ons altijd een dingetje geweest, dus dan blijf ik er gewoon op hameren dat het beter moet gaan. We moeten erop inzetten dat we dit moeten verbeteren zoals wij er ook op inzetten dat we de auto moeten verbeteren."