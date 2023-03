Pensionering van teambaas Tost is nabij: "Ik wil terug naar Oostenrijk"

Wat leeftijd betreft zijn vrijwel alle Formule 1-teambazen redelijk ervaren heren, zowel in de racerij als het leven zelf. Met uitstek staat daar de teambaas van AlphaTauri, Franz Tost. De Oostenrijker zit al veertig jaar in de wereld van de autosport, zowel op als naast het circuit. Echter lijkt daar binnenkort misschien wel een einde aan te komen.

De Oostenrijkse ingenieur Franz Tost lijkt aan het einde van zijn levensfase te zitten waarbij er nog dagelijks gewerkt wordt. De inmiddels 67-jarige AlphaTauri-teambaas zit al sinds 2000 binnen de gelederen van de koningsklasse van de motorsport, waarbij hij als Track Operations Manager van BMW in de buurt bleef van coureur Ralf Schumacher, die hij toentertijd bij zijn reis richting de Formule 1 begeleidde.

In 2005 maakte Tost de overstap naar wat het zusterteam van Red Bull zou zijn, het Formule 1-team van Scuderia Toro Rosso. De man uit het Oostenrijkse plaatsje Trins werd door de Red Bull-top als teambaas van de renstal aangesteld, een functie die hij tot nu toe negentien jaar heeft volgehouden.

Of daar nog vele jaren bij gaan komen, is onwaarschijnlijk. Uit de mond van Tost komen de woorden namelijk dat over het moment zit na te denken wanneer hij met pensioen zal gaan. Tegenover het Spaanse mediaplatform Soy Motor vertelt Tost:

"Ik kan geen exacte datum geven, maar ik ben momenteel 67 jaar oud en ik weet zeker dat ik (als F1-teambaas) niet in de 70 zal zijn. Ik wil terug naar Oostenrijk voordat ik 70 word en wil weer skiën. Het is alweer drie jaar geleden dat ik heb kunnen skiën. De beste periode van het jaar om te skiën is in februari en dat is ook de drukste periode in de Formule 1, omdat het seizoen dan bijna begint", meent Tost.