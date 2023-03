Hill zag frustratie bij Verstappen: "Hij zag er overstuur uit"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Australië op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd anderhalve week geleden in Saoedi-Arabië tot zijn ergernis verslagen door zijn teammaat Sergio Perez. Damon Hill zag veel frustratie bij Verstappen.

Verstappen wilde in Jeddah voor de tweede race op rij de overwinningsbokaal mee naar huis nemen. De Nederlander had in de kwalificatie echter een probleem met zijn aandrijfas waardoor hij slechts als vijftiende aan de race moest beginnen. Verstappen vocht zich naar voren en reed al snel op de tweede plaats achter zijn teamgenoot Sergio Perez. Het zorgde overduidelijk voor frustratie.

Verstappen gaf in Jeddah duidelijk aan dat hij niet bepaald tevreden was met een tweede plaats. De Nederlander stak dat niet onder stoelen of banken en enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill verbaasde zich erover. In de F1 Nation Podcast deelt Hill zijn mening over het moment: "Hij zag er toen nogal overstuur uit. Het leek alsof hij er een soort doorheen zat. Echter had hij alle kans om Checo in te halen, maar dit lukte niet. Hij moest zich door dat mechanische probleem door het veld heen vechten. Het team doet zijn best. Het is niet alsof hij werd achtergesteld."