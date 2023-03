Jordan had meer wereldtitels van Alonso verwacht

Fernando Alonso is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Spaanse Aston Martin-coureur eindigde in zowel Bahrein als Saoedi-Arabië als derde. De tweevoudig wereldkampioen krijgt veel complimenten, maar er is ook kritiek. Eddie Jordan is namelijk van mening dat Alonso meer wereldtitels had moeten pakken.

Alonso rijdt dit jaar voor het eerst in dienst van het team van Aston Martin. De Spaanse coureur kwam over van het team van Alpine waar hij in 2021 zijn comeback maakte in de koningsklasse van de autosport. Alonso werd wereldkampioen in 2005 en 2006, maar daarna kwam hij regelmatig net tekort. Ook waren zijn teamkeuzes niet altijd even succesvol.

Ook voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan zag Alonso soms worstelen met zijn teamkeuze. De Ier denkt dat Alonso veel beter had kunnen presteren. Bij OLBG spreekt Jordan zich uit: "Ik reken het hem zelfs aan dat hij niet vier, zes of misschien zelfs acht titels had kunnen winnen. Hij had zijn teams beter kunnen uitkiezen. Toen hij in de 30 was, koos hij voor het geld terwijl hij een andere route had kunnen pakken. Nu heeft hij weer een team om zich heen staan dat voor een goede prestatie kan zorgen, de Red Bulls gaat hij echter niet verslaan. Ik denk wel dat hij races gaat winnen."