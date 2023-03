Domenicali denkt na over afschaffen vrije trainingen: "Publiek vindt het niet boeiend"

De Formule 1 is in de afgelopen jaren flink in populariteit gegroeid. De sport heeft in de afgelopen jaren flink geëxperimenteerd met de opzet van het raceweekend en niet iedereen was daar fan van. Formule 1 CEO Stefano Domenicali wil nog verder gaan en denkt aan het afschaffen van de vrije trainingen.

In de afgelopen jaren werd er geëxperimenteerd met de opzet van het Grand Prix-weekend. In 2021 werden er sprints geïntroduceerd, coureurs en fans waren geen grote fans. De hoge heren van de sport hadden een andere mening en dit jaar staan er veel meer sprints op het programma dan in 2021 en 2022. Veel fans, volgers en coureurs zijn kritisch, maar daar wordt niet altijd naar geluisterd.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali denkt erover na om het gehele format van het raceweekend om te gooien. De Italiaan was afgelopen weekend te gast bij de MotoGP en daar deelde hij zijn gedachten met de buitenwereld. Domenicali werd geciteerd door Sport TV: "Ik ben wel een voorstander van het afschaffen van de vrije trainingen. Ze hebben heel erg veel nut voor de engineers, maar het publiek vindt het niet interessant."