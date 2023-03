Horner gooit Red Bull-deur dicht voor Hamilton: "Blij met onze huidige coureurs"

Lewis Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes en in het verleden liet hij al meerdere keren weten dat hij voor altijd voor de renstal wil blijven rijden. Hamilton heeft echter zijn aflopende contract nog niet verlengd, hierdoor nemen de geruchten over zijn toekomst toe. Christian Horner laat weten dat Hamilton in ieder geval niet terecht kan bij Red Bull Racing.

Hamilton verklaarde in het verleden al meerdere keren zijn liefde aan het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal werd de Brit zes keer wereldkampioen en schreef hij veel races op zijn naam. Hamilton jaagt op zijn recordbrekende achtste wereldtitel, maar de prestaties van Mercedes vallen vooralsnog tegen. Het zorgt voor frustraties bij de Brit en aangezien hij vooralsnog zijn aflopende contract niet heeft verlengd, nemen de geruchten over een transfer toe.

Hamilton werd eerder al in verband gebracht met het team van Ferrari. Vanzelfsprekend valt zijn naam dan ook bij het team van Red Bull Racing. Red Bull-teambaas Christian Horner gaat deze deur in gesprek met Sky Sports direct dicht: "Wat Lewis heeft bereikt in de Formule 1 is echt ongekend, maar we zijn enorm blij met onze huidige coureurs. Ze zijn enorm gecommitteerd aan het team. Ik zie niet in waar we Lewis kunnen onderbrengen."