Horner verwacht geen Red Bull-dominantie: "Dan komt het veld meer samen"

Het team van Red Bull Racing was in de eerste twee Grands Prix van het huidige Formule 1-seizoen oppermachtig. De Oostenrijkse renstal scoorde in beide wedstrijden een 1-2tje en de concurrentie lijkt de strijd al op te hebben gegeven. Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht niet dat zijn team zal blijven heersen.

Red Bull won met Max Verstappen de openingsrace in Bahrein en afgelopen weekend schreef Sergio Perez de Saoedische Grand Prix op zijn naam. Red Bull heeft de volle score gepakt in beide races en wat ook op viel was de voorsprong op de concurrentie. In de trainingen en de kwalificaties zitten de andere teams nog dichtbij Red Bull, maar in de race is het gat reusachtig.

Veel mensen weten nu dan ook al zeker dat Red Bull er vandoor gaat met de wereldtitel. Red Bull-teambaas loopt in gesprek met Sky Sports nog niet mee in de polonaise. Hij wijst naar de aankomende Australische Grand Prix: "Albert Park is nooit ons gelukscircuit geweest. We hebben daar in 2011 voor het laatst gewonnen dat was ook onze enige zege. We doen natuurlijk ons best en kijken naar de problemen die we afgelopen weekend hadden. Als we naar Europa gaan, dan komen er updates bij de andere teams. Dan zal het veld meer samenkomen."