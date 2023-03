Mercedes ontdekt performance in zoektocht naar nieuw aeroconcept

Nu het Formule 1-team van Mercedes publiekelijk heeft aangegeven dat haar huidige concept van de W14-auto over onvoldoende snelheid beschikt, lijkt de renstal nu eindelijk maar toch stappen in haar ontwikkelingstraject te maken. Een andere invalshoek heeft ervoor gezorgd dat er nu een grote performancewinst vanuit haar windtunnel vandaan zal komen, dat na verloop van tijd op de baan gezien zou kunnen worden, aldus teambaas Toto Wolff.

Mercedes was van plan om haar terreinwinst op concurrenten Red Bull en Ferrari van eind vorig jaar door naar 2023 te zetten, maar al snel bleek dat de Duitse renstal ver achter hen bleek haken. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell gaven eerder al aan dat het huidige aerodynamisch concept van de W14-auto niet werkt, waardoor het team en haar leider Toto Wolff aan hebben gegeven dat het roer om moet.

Nu lijken er de eerste positieve signalen vanuit de ontwikkelingsafdeling te komen dat een nieuwe kijk op de auto voor een performancewinst gaat zorgen. Volgens Wolff 'stoomt' het team momenteel in vol tempo vooruit, waarbij het veel 'verschillende dingen veranderd.'

Coureur Russell wist dan tijdens de kwalificatie wel binnen zes tienden afstand van poleman Sergio Pérez te komen, volgens Wolff betekent dat echter niet veel: “Dat maakt het geen millimeter beter”, doelt hij op Russells tijdverschil met Red Bull-coureur Pérez. "We vergelijking onszelf altijd met de huidige top, en dat zijn Max Verstappen en Pérez. Die zijn gewoon te ver van ons vandaan. Als Max zijn kwalificatierun had kunnen doen, dan was het gat denk ik nog groter. Datzelfde geldt voor de long runs."

Wolff meent dat zijn team al ‘grote stappen in performance’ heeft gemaakt, als er vergeleken wordt met hun huidige snelheid op de baan. "De winsten die we in onze ontwikkeling- en aeroafdelingen zien hebben we sinds tijden niet zo groot gezien. We hebben wat potentie ontgrendeld omdat we alles nu vanuit een andere invalshoek bekijken. Sinds Bahrein hebben we een ander perspectief, waardoor we niet één stap achteruit, maar twee stappen vooruit hebben gemaakt."

Of de Oostenrijker met zijn uitspraken hiermee wil vertellen dat zijn team later dit jaar competitief zal zijn, antwoordt hij stellig: "Nee, zeker niet. Je bent niet goed snik als je dat denkt. Maar, aan de andere kant zitten we in de autosport en daarin moet je nooit opgeven. Als je nagaat hoe groot onze gemaakte stappen van de afgelopen tien dagen zijn geweest, denk ik dat we naar een punt zullen komen waarop we weer om de overwinningen kunnen racen", sluit Wolff af.