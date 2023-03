Wolff baalt niet van Red Bull-overheersing: "Dat maakt de sport zo speciaal"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een zeer dominant seizoen in de Formule 1. Niet iedereen lijkt daar blij mee te zijn, de races worden er immers veel voorspelbaarder door. Mercedes-teambaas Toto Wolff ergert zich er echter niet aan, volgens hem maakt dit de sport juist zo speciaal.

Red Bull scoorde in de eerste twee Grands Prix tweemaal een 1-2tje en het verschil met de concurrentie was dan ook zeer groot. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez lijken elkaars grootste tegenstanders te zijn, hun voorsprong op de andere coureurs was in Saoedi-Arabië weer enorm. Veel fans en kenners balen hiervan, want duels met de andere teams blijven hierdoor uit.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het geen ramp dat Red Bull momenteel de koningsklasse van de autosport domineert. De Oostenrijker legt het zeer duidelijk uit bij Sky Sports: "Wat deze sport zo speciaal maakt, is dat je hard moet werken om te kunnen winnen. Dan verdien je het echt. Dat de hele tijd dezelfde jongens winnen is misschien niet goed voor de show, maar het komt doordat ze goed werk hebben verricht en wij niet. We gaan er alles aan doen om terug te vechten. Het entertainment volgt de sport, de dominantie is niet goed voor de commercie, maar het maakt de sport wel speciaal."